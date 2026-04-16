Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ

В результате атаки украинских дронов в Туапсе погибли двое детей в возрасте пяти и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пострадали также двое взрослых. Беспилотники атаковали Краснодарский край в ночь на 16 апреля. По данным Кондратьева, в Туапсе из-за падения обломков дронов повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Обломки беспилотников также упали в сочинском поселке Лоо. В двухэтажном частном доме поврежден навес и выбиты окна. Пострадавших нет.

Кроме того, как сказал Кондратьев, «многочисленные обломки упали» на территории предприятий в районе морского порта. Украинские мониторинговые каналы сообщают об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей пишет, что на НПЗ горит три резервуара.

Минобороны РФ сообщает, что за ночь средствами ПВО сбиты 207 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей.