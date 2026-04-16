Горит иранская нефть

На иранском острове Сири горят резервуары, предположительно предназначенные для хранения нефти, вместимостью до одного миллиона баррелей. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
О причинах возгорания информации нет.
April 16, 2026
