Турция экстрадировала в Азербайджан экс-директора школы

10:37 1035

Бывший директор школы, находившаяся в международном розыске, экстрадирована из Турции в Азербайджан, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданки Азербайджана Гусейновой Севиндж Алисафа гызы.

«В результате расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что С.Гусейнова, занимавшая должность директора школы, воспользовавшись служебным положением, присвоила путем мошенничества денежные средства граждан на сумму 69 тыс. манатов. Было принято решение о предъявлении Гусейновой обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, причинением значительного ущерба и неоднократным совершением аналогичных действий. Она была объявлена в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Гусейнова была задержана в Турции», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

