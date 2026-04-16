Иран переводит все школы на дистанционку

Школы по всему Ирану продолжат обучение в онлайн-режиме до дальнейшего уведомления, сообщил представитель Министерства образования Ирана Али Фархади.

По его словам, обучение в дистанционном формате продолжится на всех уровнях и во всех классах, о любом решении о возобновлении очных занятий будет объявлено учащимся и родителям минимум за три дня до этого.

Отмечается, что это решение принято на фоне продолжающихся перебоев с доступом в интернет по всей стране, других подробностей предоставлено не было.