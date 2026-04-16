Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС

США и ХАМАС провели первые прямые переговоры после прекращения огня в секторе Газа в рамках усилий по продвижению соглашения, достигнутого при посредничестве Вашингтона. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что на встрече, состоявшейся 15 апреля в Каире, американскую делегацию возглавил старший советник Джаред Лайтстоун, а ХАМАС — глава переговорной группы Халил аль-Хайя. Также на встрече присутствовал гендиректор «Совета мира» Николай Младенов.

По словам источников, в ходе переговоров аль-Хайя настаивал на выполнении Израилем всех требований первого этапа мирного плана, включая прекращение ударов и увеличение объема гумпомощи, для перехода ко второму этапу. В то же время другой источник отметил, что Израиль согласился выполнить эти условия в случае принятия ХАМАС обязательства по разоружению.

Также подчеркивается, что в связи с тупиковой ситуацией на переговорах Младенов начал предупреждать ХАМАС о том, что Израиль может вернуться к боевым действиям при отказе организации от разоружения. «Ситуация дошла до того, что Младенов даже начал высказывать завуалированные угрозы: «Прими документ или тебя ждет возвращение к войне», — заявил источник.