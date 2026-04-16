В Баку закрыли дом торжеств

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ходе проверки в доме торжеств «Сабина», расположенном в поселке Бакиханова, выявила нарушения правил пожарной безопасности.

В сообщении говорится, что «на объекте не полностью смонтирована автоматическая система пожарной сигнализации, электрохозяйство не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок. Кроме того, заведение не оснащено первичными средствами пожаротушения, внутренними пожарными кранами и рукавами, отсутствует пожарный водоем, не разработан план эвакуации».

В МЧС отметили, что «текущее положение дел свидетельствует о том, что при дальнейшей эксплуатации объекта любое возгорание может стремительно распространиться и привести к трагедии. В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности заведения, копия акта вручена представителю объекта».