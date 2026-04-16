Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую

11:09 757

Азербайджан по итогам 2025 года являлся основным поставщиком нефти в Чехию. Об этом сообщает издание České noviny.

Доля азербайджанской нефти в общем объеме импорта Чехии превысила 42%.

В 2025 году Чехия импортировала из Азербайджана 2,9 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с годом ранее. При этом отмечается, что Азербайджан в последние годы наращивал удельный вес в поставках нефти в Чехию.

По данным издания, в 2025 году Чехия импортировала свыше 6,85 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем в 2024 году.

Доля российской нефти в 2025 году снизилась до 7,7%. Чехия в прошлом году увеличила импорт нефти из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. Согласно изданию, рост закупок из этих стран связан с увеличением пропускной способности нефтепровода TAL (Трансальпийский нефтепровод) и проблем с поставками на нефтепроводе «Дружба».

Мир не за горами?
Мир не за горами? видео; обновлено 11:46
11:46 2974
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
11:09 758
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
10:59 873
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
10:40 1909
Горит иранская нефть
Горит иранская нефть видео
10:35 1816
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы... фото; обновлено 10:30
10:30 3819
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
10:16 1466
В Азербайджане Неделя иммунизации
В Азербайджане Неделя иммунизации заявление Минздрава
10:06 941
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы обновлено 12:03
12:03 1182
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха?
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха? наша корреспонденция
15 апреля 2026, 22:03 5404
Трамп заявил, Ливан не в курсе
Трамп заявил, Ливан не в курсе обновлено 11:28
11:28 1385

