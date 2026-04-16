Новые подробности нападения на школу в Турции

11:25 685

Сообщения о том, что открывший стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше выжил, необоснованны и не имеют отношения к действительности. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

Информация о том, что напавшего на школу в городе Сивереке ранее задержали и освободили накануне инцидента, также не соответствует действительности, добавили там.

«Эти сообщения — не просто форма дезинформации; это явная тактика манипулирования, направленная на создание хаоса путем использования чувств общества, нацеленная на наши государственные институты и подрывающая доверие, которое наша страна питает к своему правительству», — говорится в публикации центра.

Ведомство отметило, что инициировало «необходимые судебные процессы» против групп, распространяющих ложную информацию и ставящих под угрозу «социальный мир и общественный порядок». Центр рекомендовал принимать во внимание только официальные заявления властей.

14 апреля произошло нападение на школу в районе Сиверек турецкого города Шанлыурфа, там бывший ученик взял в заложники нескольких школьников. В результате пострадали 16 человек, включая детей и преподавателей. Правоохранители попытались обезвредить напавшего, он покончил с собой.

На следующий день ученик восьмого класса школы города Кахраманмараша устроил стрельбу в учебном заведении. Напавший открыл беспорядочную стрельбу, он зашел в два класса школы. После преступления подросток покончил с собой. В результате стрельбы погибли девять человек, 17 получили ранения.

Телеканал A Haber передает, что погибшая в результате нападения на школу в турецком городе Кахраманмараше учительница Айла Кара защищала учеников от нападавшего.

В письменном заявлении Главной прокуратуры Кахраманмараша говорится, что «в ходе обыска в доме нападавшего (ученик восьмого класса) изъяты персональный компьютер и мобильный телефон. При их изучении выявлен документ от 11 апреля 2026 года, указывающий на то, что подросток совершит нападение в ближайшем будущем. Никакой связи с терактами в данном случае выявлено не было, преступление совершено в индивидуальном порядке».

Главное управление безопасности объявило, что «в ходе расследования нападений на школы выданы ордера на арест 83 лиц, которые, как было установлено, занимались распространением информации и деятельностью, прославляющей преступление и преступников и негативно влияющей на общественный порядок; был заблокирован доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях; закрыты 93 группы в Telegram».

Мир не за горами?
Мир не за горами? видео; обновлено 11:46
11:46 2975
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую
11:09 759
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
Впервые: американцы сели за стол с ХАМАС
10:59 875
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
Импорт из Армении в Азербайджан на 960 долларов
10:40 1911
Горит иранская нефть
Горит иранская нефть видео
10:35 1819
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы...
Украина под ударом: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, много погибших, десятки раненых, взрывы... фото; обновлено 10:30
10:30 3823
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
Краснодарский край под атакой: в Туапсе погибли дети, пожар на НПЗ
10:16 1466
В Азербайджане Неделя иммунизации
В Азербайджане Неделя иммунизации заявление Минздрава
10:06 941
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы
Шесть побед и одно поражение Азербайджана на старте чемпионата Европы обновлено 12:03
12:03 1185
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха?
Феномен Израиля: со всеми война, а экономика укрепляется. В чем залог успеха? наша корреспонденция
15 апреля 2026, 22:03 5404
Трамп заявил, Ливан не в курсе
Трамп заявил, Ливан не в курсе обновлено 11:28
11:28 1387

