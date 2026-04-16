Акционерам Банка ABB предложат дивиденды на 200 миллионов манатов

Банк, в котором мы намерены приобрести контрольный пакет акций, – один из частных банков Узбекистана. Если наши акционеры примут положительное решение, то мы приступим к юридическим процедурам в соответствии с требованиями законодательства. В соответствии с нашей стратегией мы продолжим проводить исследования рынка, направленные на расширение географии присутствия нашей банковской группы.

Выход на этот рынок позволит Банку ABB применить на масштабном и перспективном рынке Узбекистана наработки последних лет в области корпоративного управления, цифровизации и инноваций на базе искусственного интеллекта. Это создаст дополнительную стоимость для Финансовой группы ABB и укрепит позиции Банка на региональном и международном уровне.

– Одной из ключевых целей стратегического плана развития Банка на 2026–2028 годы является географическая экспансия. В этом контексте мы намерены выйти на финансовый рынок Узбекистана. Это намерение опирается как на углубление стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном, так и на благоприятный деловой климат, а также социально-экономические перспективы Узбекистана. Население страны приближается к 40 миллионам человек. Существенную его часть составляет молодое поколение, ориентированное на цифровые банковские продукты и сервисы.

– В повестке собрания также стоит вопрос о приобретении б анком доли участия в иностранном банке. О какой стране и каком банке идет речь?

Со своей стороны менеджмент и в этом году предложил акционерам значительную дивидендную выплату – в объеме 200 миллионов манатов. В случае одобрения данного предложения на Общем собрании акционеры и в этом году получат дивидендную доходность на уровне 15,6% к номинальной стоимости. Мы выплачиваем дивиденды акционерам уже восемь лет подряд. Причем последние два года делим наши доходы с более чем 30 тысячами держателями акций - гражданами Азербайджана.

– Прежде всего отмечу, что буквально на днях внешний аудитор представил заключение по финансовой отчетности Финансовой группы Банка ABB за 2025 год. Группа завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 404,491 миллиона манатов. Это рекордный показатель за всю историю Банка ABB. Безусловно, столь высокие результаты стали возможны благодаря устойчивой бизнес-модели, которую мы последовательно формировали в последние годы.

– Аббас муаллим, 7 мая 2026 года состоится очередное общее собрание акционеров Банка ABB. В повестку дня включен и вопрос о выплате дивидендов. Какую сумму из прибыли за прошлый год б анк намерен направить акционерам?

Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов в интервью рассказывает о ключевых целях стратегического плана развития управляемого им финансового учреждения на 2026–2028 годы, об инвестициях в сферу искусственного интеллекта, приобретении контрольного пакета акций одного из частных банков Узбекистана, росте доли национальной валюты в банке...

– В последнее время в структуре обязательств Банка ABB растет доля национальной валюты. Можно ли рассматривать это как индикатор укрепления доверия к манату?

– Да, только за последние 3 месяца объем депозитов в национальной валюте в Банке ABB увеличился на 235 миллионов манатов. Данная тенденция наблюдается не только в Банке ABB, но и в банковском секторе в целом и напрямую связана с устойчивым ростом доверия к национальной валюте. За последние 3 года совокупный объем депозитного портфеля банковского сектора увеличился на 51%. Срочные вклады в национальной валюте за этот период выросли в 2,1 раза и достигли 7,5 миллиарда манатов. В то же время уровень долларизации вкладов физических лиц снизился с 40% до 31,1%. Также наблюдается устойчивый рост числа уникальных вкладчиков по срочным депозитам. По сравнению с концом 2023 года их количество увеличилось на 89,4%.

– Банк ABB с этого года начал выпуск облигаций в манатах, и сообщается, что эта практика будет продолжена. Цель – привлечение дополнительной ликвидности?

– Наша главная цель – поддержать рынок капитала страны новыми инструментами и привлечь на него широкий круг частных инвесторов, обеспечив постоянную активность. В марте мы провели первичное размещение, предоставив приоритетное право физическим лицам. Облигации на общую сумму 10 миллионов манатов – по 5 миллионов манатов сроком на один и два года – были размещены успешно. Объем заявок почти в пять раз превысил предложенный объем. На наш взгляд, это также свидетельствует о доверии к национальной валюте и о растущем интересе инвесторов к доходным финансовым инструментам, в частности к облигациям Банка ABB.

При этом важным фактором является доступность этих инструментов. Более 98% инвесторов приобрели облигации Банка ABB полностью дистанционно – через приложение ABB mobile, всего в несколько касаний и в рамках полностью цифрового клиентского опыта. Владельцами облигаций Банка ABB стали 528 инвесторов.

В течение этого года мы планируем осуществлять последующие транши и в целом намерены довести объем эмиссии облигаций до 100 миллионов манатов. Наша цель – привлечь на рынок капитала страны тысячи новых инвесторов.

– Банк ABB начал серьезно инвестировать в сферу искусственного интеллекта. Какую ценность эти инвестиции создают для Банка?

– Инвестиции в технологии искусственного интеллекта для Банка – это уже не вопрос выбора, а стратегическая необходимость. Банковское дело будущего строится именно на искусственном интеллекте. Те компании, которые уже сегодня не начнут системно работать в этом направлении, в обозримом будущем рискуют отстать как в технологическом, так и в бизнес-аспекте. Поэтому Банк ABB ставит перед собой цель стать одним из национальных лидеров во внедрении технологий искусственного интеллекта и вместе со своими клиентами формировать банковскую модель будущего.

В рамках нашей новой стратегии мы утвердили дорожную карту Банка ABB по «Искусственному интеллекту и генеративному искусственному интеллекту». В соответствии с данной дорожной картой мы широко внедряем решения на основе искусственного интеллекта не только в клиентских сервисах, но и в повседневной деятельности наших сотрудников, бэк-офисных операциях и управлении рисками.

Сегодня количество моделей искусственного интеллекта, применяемых в Банке ABB по различным направлениям, приближается к 180. Параллельно мы создаем устойчивую и масштабируемую ИИ-инфраструктуру. В частности, ведется формирование высокопроизводительной вычислительной среды Dell GPU на базе платформы NVIDIA HGX B200.

В начале этого года мы сделали доступными для всех наших клиентов интеллектуальных помощников AI-khan и AI-nur. Для нас это не просто новая технологическая функция, a изменение самого подхода к банковскому обслуживанию. Это и есть банковское дело будущего.

– Что именно все это меняет в банковской отрасли?

– На протяжении многих лет банки переносили цифровые сервисы в мобильные приложения, фактически помещая банк в смартфон клиента. Сегодня же благодаря искусственному интеллекту банк впервые входит в повседневную жизнь человека на языке его общения. Появилась возможность одновременно взаимодействовать с миллионами клиентов, сохраняя при этом персональный формат общения с каждым из них.

Это направление только формируется на глобальном уровне и уже находится в фокусе внимания самых инновационных финансовых институтов мира. Банк ABB, в свою очередь, выступает одним из первых банков, которые начали внедрять эту модель на раннем этапе – не только в Азербайджане, но и в регионе, и в более широком международном контексте.

То, что за короткий срок сотни тысяч клиентов начали просто общаться с AI-khan и AI-nur и с их помощью выполнять различные финансовые операции, показывает: клиентам сегодня нужен уже не только цифровой интерфейс, им нужен диалог. И именно это во многом определяет следующий этап развития банковской индустрии.

Наша цель – сделать искусственный интеллект не отдельной функцией, а неотъемлемой частью всего взаимодействия с клиентом. То есть Банк становится не просто поставщиком финансовых услуг, а полноценным lifestyle-партнером, который создает реальную ценность в повседневной жизни клиента и находится с ним в постоянном контакте.