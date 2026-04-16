Окружение устало от выходок Трампа

Белый дом и его союзники по Республиканской партии выражают растущую обеспокоенность ходом подготовки к промежуточным выборам на фоне противоречивых действий президента Дональда Трампа. Как сообщает Politico со ссылкой на близкие к администрации источники, череда внешнеполитических неудач и публичных конфликтов осложняет попытки республиканцев сохранить контроль над Конгрессом в сложный предвыборный год.

В среду, официально объявленную «Днем налогов», администрация планировала сосредоточиться на продвижении успехов налоговой политики. Министр финансов Скотт Бессент и администратор по делам малого бизнеса Келли Леффлер представили отчеты о росте объемов налоговых возвратов. Однако информационная кампания была сорвана очередным заявлением президента: в интервью Трамп вновь пригрозил уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. Данный шаг вызвал резкую критику со стороны сенаторов, чьи голоса необходимы для утверждения Кевина Уорша на пост преемника Пауэлла.

Положение партии осложняется падением экономических рейтингов Трампа и серией международных инцидентов. Зафиксированы неудачи в отношениях с Пакистаном и Венгрией, а согласно опросу Politico, военные удары по Ирану поддерживают лишь 38 % американцев. Кроме того, конфликт с Папой Римским и инцидент с удаленным постом в соцсетях, сравнивающим Трампа с Иисусом Христом, вызвали недовольство даже среди части евангелических избирателей, составляющих ядро базы MAGA.

Несмотря на наличие значительного бюджета в размере 375 млн долларов, республиканские стратеги допускают возможность потери большинства в Палате представителей и выражают серьезные опасения за судьбу Сената. Опросы показывают, что 53% респондентов относятся к Трампу негативно, а часть его собственных избирателей считает, что президент слишком сосредоточен на международных делах в ущерб внутренним проблемам, таким как цены на бензин.

Официальные представители Белого дома и Национального комитета Республиканской партии (RNC) отвергают критику, настаивая на сохранении курса. Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что экономика находится на «солидной траектории», несмотря на временные сбои в рамках операции «Эпическая ярость». В RNC заявляют, что исход выборов решит контраст между текущими результатами Трампа и «ущербом» от правления Джо Байдена. Сам президент в среду выразил оптимизм, заявив, что война «близка к завершению», и пообещал снижение цен на топливо к середине срока.