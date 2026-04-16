USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Иран согласен на то, на что раньше не соглашался
Новость дня
Трамп: Иран согласен на то, на что раньше не соглашался

Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан

обновлено 19:36
19:36 2617

Гражданку Азербайджана Зиньят Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан, сообщает Генпрокуратура АР. 

Согласно информации, в рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, появились обоснованные подозрения в том, что Зиньят Сафарова, работая директором одного из ООО, присвоила денежные средства другого ООО на сумму свыше 445 тысяч манатов, а затем легализовала эти средства.

В связи с этим было принято решение о привлечении ее в качестве обвиняемой по статьям, связанным с присвоением в крупном размере и легализацией имущества, добытого преступным путем, в значительном размере.

Поскольку Сафарова скрывалась от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане она была объявлена в международный розыск.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий Зиньят Сафарова была задержана на территории Турции.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры, чтобы доставить ее в Азербайджан.

*** 12:31

Еще одно лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях, будет экстрадировано в Азербайджан. Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики.

Сообщается, что в соответствии с требованиями «Европейской конвенции об экстрадиции» компетентными органами Турецкой Республики было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Бабаева Сабутера Адиль оглу.

В ходе предварительного следствия, проведенного в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, были установлены обоснованные подозрения в том, что Сабутер Бабаев в составе организованной группы участвовал в контрабанде через таможенную границу Азербайджанской Республики крупной партии наркотиков, психотропных веществ, а также сильнодействующих веществ, а также незаконно приобрел, хранил, перевозил и сбывал указанные вещества с целью реализации.

В этой связи было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, однако он был объявлен в международный розыск из-за того, что скрывался от следствия. В результате проведенных мероприятий Сабутер Бабаев был задержан на территории Турецкой Республики.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.

Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами, в том числе с Интерполом, с целью выявления разыскиваемых лиц за рубежом и их доставки в Азербайджан.

ЭТО ВАЖНО

Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины
Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины обновлено 22:43; фото; видео
22:43 8739
Эрдоган привел в пример Азербайджан и Армению. Симонян приглашает Турцию
Эрдоган привел в пример Азербайджан и Армению. Симонян приглашает Турцию
22:19 603
Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война
Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война
21:24 1628
ХАМАС пользуется моментом
ХАМАС пользуется моментом обновлено 20:27
20:27 2824
Туран Байрамов - 26-й азербайджанец, завоевавший медаль на чемпионатах Европы по дзюдо
Туран Байрамов - 26-й азербайджанец, завоевавший медаль на чемпионатах Европы по дзюдо За 33 года
20:14 1032
Израиль дал Ливану 10 дней
Израиль дал Ливану 10 дней обновлено 21:59; видео
21:59 8216
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы «Встать, суд идет!»; все еще актуально
13:38 4735
Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан
Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан обновлено 19:36
19:36 2618
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан?
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
13:14 5496
Швеция предупредила: Россия может напасть. Москва начала угрожать Балтии и Финляндии
Швеция предупредила: Россия может напасть. Москва начала угрожать Балтии и Финляндии обновлено 20:09
20:09 3601
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и…
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и… ФОТО, ВИДЕО
19:07 3513
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться