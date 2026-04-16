Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан

Гражданку Азербайджана Зиньят Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан, сообщает Генпрокуратура АР.
Согласно информации, в рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, появились обоснованные подозрения в том, что Зиньят Сафарова, работая директором одного из ООО, присвоила денежные средства другого ООО на сумму свыше 445 тысяч манатов, а затем легализовала эти средства.
В связи с этим было принято решение о привлечении ее в качестве обвиняемой по статьям, связанным с присвоением в крупном размере и легализацией имущества, добытого преступным путем, в значительном размере.
Поскольку Сафарова скрывалась от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане она была объявлена в международный розыск.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий Зиньят Сафарова была задержана на территории Турции.
В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры, чтобы доставить ее в Азербайджан.
Еще одно лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях, будет экстрадировано в Азербайджан. Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики.
Сообщается, что в соответствии с требованиями «Европейской конвенции об экстрадиции» компетентными органами Турецкой Республики было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Бабаева Сабутера Адиль оглу.
В ходе предварительного следствия, проведенного в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, были установлены обоснованные подозрения в том, что Сабутер Бабаев в составе организованной группы участвовал в контрабанде через таможенную границу Азербайджанской Республики крупной партии наркотиков, психотропных веществ, а также сильнодействующих веществ, а также незаконно приобрел, хранил, перевозил и сбывал указанные вещества с целью реализации.
В этой связи было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, однако он был объявлен в международный розыск из-за того, что скрывался от следствия. В результате проведенных мероприятий Сабутер Бабаев был задержан на территории Турецкой Республики.
В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.
Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами, в том числе с Интерполом, с целью выявления разыскиваемых лиц за рубежом и их доставки в Азербайджан.