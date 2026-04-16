Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан

Согласно информации, в рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, появились обоснованные подозрения в том, что Зиньят Сафарова, работая директором одного из ООО, присвоила денежные средства другого ООО на сумму свыше 445 тысяч манатов, а затем легализовала эти средства.

В связи с этим было принято решение о привлечении ее в качестве обвиняемой по статьям, связанным с присвоением в крупном размере и легализацией имущества, добытого преступным путем, в значительном размере.

Поскольку Сафарова скрывалась от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане она была объявлена в международный розыск.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий Зиньят Сафарова была задержана на территории Турции.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры, чтобы доставить ее в Азербайджан.