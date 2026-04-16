Россия может оставить мир без интернета и навигации

Возможное применение Россией ядерного противоспутникового оружия рассматривается Соединенными Штатами как реальная угроза. Военные из США и союзных стран вместе с представителями компаний, чья деятельность связана с космосом, провели первые штабные учения, чтобы понять, как действовать в случае его применения. Использование такого оружия способно привести к уничтожению и постепенному выходу из строя до 80% спутников, работающих на низкой околоземной орбите.

Ядерное оружие, которое Россия разрабатывает для удара по спутникам, стало темой учений Apollo Insight, которые завершились в марте. Об этом, как сообщает специализированное издание Defense One, глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг рассказал участникам Космического симпозиума. Мероприятие было «посвящено оружию массового уничтожения на орбите — событию, которое мы не хотим видеть в реальности, но сообщения о планах России запустить такое оружие заставили нас начать подготовку к нему», говорится в заявлении Космического командования. В секретных учениях участвовали его сотрудники, работники НАСА, Министерства энергетики и других ведомств США, представители Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и более 60 компаний, которые обсудили «наихудший сценарий» и рассмотрели отраслевые решения «для предотвращения такой ситуации».

Удар по спутникам породит глобальный хаос, сказал Уайтинг в интервью The Times. По его словам, действия России по разработке такого оружия укладываются в тенденцию усиления ее агрессивной политики в космосе с начала войны в Украине. В частности, речь идет о «постоянном подавлении спутниковой связи и GPS», которое носит настолько масштабный характер, что «подвергает риску гражданские авиалайнеры».

«Россия остается развитой космической державой и продолжает вкладывать средства в противокосмическое оружие. Она рассматривает возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставило бы под угрозу спутники всех стран на низкой околоземной орбите, и такого развития событий мы просто не можем допустить», – сказал Уайтинг.