USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Россия может оставить мир без интернета и навигации

13:44 2026

Возможное применение Россией ядерного противоспутникового оружия рассматривается Соединенными Штатами как реальная угроза. Военные из США и союзных стран вместе с представителями компаний, чья деятельность связана с космосом, провели первые штабные учения, чтобы понять, как действовать в случае его применения. Использование такого оружия способно привести к уничтожению и постепенному выходу из строя до 80% спутников, работающих на низкой околоземной орбите.

Ядерное оружие, которое Россия разрабатывает для удара по спутникам, стало темой учений Apollo Insight, которые завершились в марте. Об этом, как сообщает специализированное издание Defense One, глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг рассказал участникам Космического симпозиума. Мероприятие было «посвящено оружию массового уничтожения на орбите — событию, которое мы не хотим видеть в реальности, но сообщения о планах России запустить такое оружие заставили нас начать подготовку к нему», говорится в заявлении Космического командования. В секретных учениях участвовали его сотрудники, работники НАСА, Министерства энергетики и других ведомств США, представители Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и более 60 компаний, которые обсудили «наихудший сценарий» и рассмотрели отраслевые решения «для предотвращения такой ситуации».

Удар по спутникам породит глобальный хаос, сказал Уайтинг в интервью The Times. По его словам, действия России по разработке такого оружия укладываются в тенденцию усиления ее агрессивной политики в космосе с начала войны в Украине. В частности, речь идет о «постоянном подавлении спутниковой связи и GPS», которое носит настолько масштабный характер, что «подвергает риску гражданские авиалайнеры».

«Россия остается развитой космической державой и продолжает вкладывать средства в противокосмическое оружие. Она рассматривает возможность размещения на орбите ядерного противоспутникового оружия, которое поставило бы под угрозу спутники всех стран на низкой околоземной орбите, и такого развития событий мы просто не можем допустить», – сказал Уайтинг.

Атака на танкер у берегов России: ранен гражданин Турции
Атака на танкер у берегов России: ранен гражданин Турции
15:01 1091
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Турции
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Турции фото
14:55 1387
Российская ракета разнесла украинские автосалоны: есть погибшие
Российская ракета разнесла украинские автосалоны: есть погибшие фото; видео; обновлено 14:56
14:56 6874
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы «Встать, суд идет!»
13:38 2575
Евро-2026: Балабея Агаева позорно засудили в Тбилиси в полуфинале против грузина
Евро-2026: Балабея Агаева позорно засудили в Тбилиси в полуфинале против грузина У Азербайджана три шанса на медаль; обновлено 14:38
14:38 3995
Кремль о россиянах в бакинском СИЗО
Кремль о россиянах в бакинском СИЗО
14:23 1904
В Тегеране переговоры Мунира и Галибафа
В Тегеране переговоры Мунира и Галибафа ФОТО
14:16 944
Россия может оставить мир без интернета и навигации
Россия может оставить мир без интернета и навигации
13:44 2027
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан?
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан? наш обзор
13:14 3184
Работы в Баку застопорились. За крысятник хотят миллион!
Работы в Баку застопорились. За крысятник хотят миллион! наш спецреп
12:47 4840
Окружение устало от выходок Трампа
Окружение устало от выходок Трампа
12:01 2702

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться