Массовая отмена авиарейсов в Китае

Несколько государственных авиакомпаний Китая начали массово отменять международные рейсы накануне одного из самых загруженных туристических сезонов в стране из-за резкого роста мировых цен на авиационное топливо. Об этом сообщает CNN.

По данным пассажиров, отмены затронули направления в Юго-Восточную Азию и Австралию. В частности, пользователи сообщили об отменах рейсов China Eastern Airlines и Sichuan Airlines, что уже привело к серьезным неудобствам для путешественников.

Некоторые пассажиры рассказали, что узнали об отмене своих рейсов за несколько недель до поездки, а в ряде случаев - практически в последний момент, что нарушило их рабочие и учебные планы.

Авиакомпании подтвердили отмены, объяснив их «корректировкой политики», однако подробные причины не раскрываются.

Ситуация развивается на фоне приближающейся «Золотой недели» - пятидневных майских праздников в Китае, когда традиционно резко возрастает объем внутренних и международных поездок.