В Тегеране переговоры Мунира и Галибафа

Главнокомандующий ВС Пакистана Асим Мунир в качестве посредника в переговорах между Ираном и США в ходе визита в Тегеран встретился с главой иранской переговорной группы - спикером парламента Мохаммадом Багер Галибафом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что Мунир в рамках посреднических усилий для урегулирования американо-иранского конфликта и организации нового этапа переговоров после окончания своего визита в Тегеран направится в США.

Фельдмаршал Асим Мунир и министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви находятся в Иране для продолжения посредничества в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

По информации иранской гостелерадиокомпании, в четверг представители иранских властей планируют подробно обсудить ход ирано-американских переговоров и предложения США с прибывшей в Тегеран пакистанской делегацией.