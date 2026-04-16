В Тегеране переговоры Мунира и Галибафа

14:16 946

Главнокомандующий ВС Пакистана Асим Мунир в качестве посредника в переговорах между Ираном и США в ходе визита в Тегеран встретился с главой иранской переговорной группы - спикером парламента Мохаммадом Багер Галибафом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что Мунир в рамках посреднических усилий для урегулирования американо-иранского конфликта и организации нового этапа переговоров после окончания своего визита в Тегеран направится в США.

Фельдмаршал Асим Мунир и министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви находятся в Иране для продолжения посредничества в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

По информации иранской гостелерадиокомпании, в четверг представители иранских властей планируют подробно обсудить ход ирано-американских переговоров и предложения США с прибывшей в Тегеран пакистанской делегацией.

Стоит отметить, что даты проведения второго раунда переговоров США и Ирана в Исламабаде пока не определены. Об этом заявил представитель пакистанского МИД Тахир Андраби.

«Даты следующего раунда переговоров пока не определены. У меня нет официального заявления по этому поводу. Мы бы объявили о времени переговоров, если бы было принято решение», — сказал он.

Напомним, 11 апреля состоялись переговоры между США и исламской республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои красные линии, однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.

