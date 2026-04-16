Кремль о россиянах в бакинском СИЗО

МИД России «очень внимательно» отслеживает ситуацию с россиянами, которым в Азербайджане предъявили обвинения в транзите и обороте наркотиков в составе организованной преступной группировки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Россияне пока остаются в Бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан. Что касается вчерашнего заявления МИД нашего, то там достаточно исчерпывающе все было заявлено. И добавить здесь, собственно, нечего», - сказал Песков.

На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу членов группировки, состоящей из граждан России, задержанных в столице летом прошлого года — Сергея Софронова, Антона Драчева, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Федорова, Бориса Тимашова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

Обвиняемые были задержаны в результате широкомасштабной операции МВД, связанной с транзитом и оборотом наркотиков из Ирана, а также кибермошенничеством. 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым предъявлены статьи 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса.