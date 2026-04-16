Беспилотники ударили по Белгороду: горела подстанция, пропал свет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром Белгород атаковали два дрона, в результате «на объекте энергетической инфраструктуры произошло возгорание».
Удар был нанесен по электроподстанции «Южная» в Белгороде, сообщает издание «Пепел».
После взрыва на объекте начался пожар, который позже потушили. Оборудование получило незначительные повреждения.
В центре города и на некоторых улицах в районе подстанции пропало электричество. На нескольких улицах перестали работать светофоры. Издание отмечает, что городские энергетики «специально отключили подстанцию от питания», чтобы избежать коротких замыканий во время тушения пожара.