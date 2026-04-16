Уничтожить 70 объектов за минуту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 70 объектов инфраструктуры радикальной группировки «Хезболла», операция длилась всего одну минуту. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети Х.

«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили десятки видов оружия, в том числе ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, боеприпасы, гранаты, зенитную ракету, оборудование для наблюдения и боевое снаряжение. В ходе дополнительной операции солдаты ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов. Военные ликвидировали 70 объектов террористической инфраструктуры всего за одну минуту», - говорится в сообщении.

По информации Reuters, ВВС Израиля в результате авиаудара разрушили последний мост, соединяющий юг Ливана с остальной частью страны. Разрушения значительные, мост не подлежит восстановлению.