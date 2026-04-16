Россия в Зангилане благодарит Азербайджан

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку, оказанную при эвакуации российских граждан из Ирана. Об этом Оверчук сказал на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

По словам Оверчука, азербайджанская сторона оперативно создала все необходимые условия: «При поддержке Азербайджана из Ирана было эвакуировано более 500 российских граждан, одновременно была обеспечена доставка гуманитарных грузов, включая медикаменты и продукты питания. Такое сотрудничество еще раз подтверждает высокий уровень отношений между двумя странами», — добавил он.