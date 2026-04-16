«Кубок Президента» по гребле впервые стартует на Сарсанге

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана с 27 апреля по 1 мая пройдет международная регата по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента 2026». В регате, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

«Кубок президента» впервые стартует в освобожденном от оккупации Агдеринском районе, на Сарсангском водохранилище. 27 апреля на Сарсанге пройдут показательные выступления и соревнования спортсменов на академических судах, байдарках, каноэ, лодках «дракон» и парусных судах. Скутеры с флагами стран-участниц совершат круг по воде. В рамках мероприятия также будут представлены образцы национальной музыки и танцев. Таким образом, вслед за Суговушаном и Конделенчаем будет заложена основа традиций гребли еще в одной локации Карабаха.

28 апреля в Мингячевире состоятся официальный парад и церемония открытия соревнований. В рамках церемонии открытия, которая начнется в 18:30, официальные лица и гости сначала посетят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Мингячевире. Затем будет организовано шествие команд от проспекта Гейдара Алиева до Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». После завершения парада перед центром «Кюр» начнется официальная часть открытия и художественная программа. В художественной части будут представлены шоу, различные танцевальные и музыкальные номера. Мероприятие продолжится живым выступлением группы Döngə. Концертная программа завершится грандиозным фейерверком.

29 апреля соревнования продолжатся еще в одном живописном уголке Карабаха — на Суговушанском водохранилище. Финальные заезды международной регаты «Кубок президента 2026» пройдут 30 апреля – 1 мая в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Регата завершится 1 мая.