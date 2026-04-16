Атака на танкер у берегов России: ранен гражданин Турции

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся украинской атаке в территориальных водах Российской Федерации. В результате инцидента пострадал капитан судна. Об этом 16 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«В территориальных водах Российской Федерации подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан — гражданин Турецкой Республики — получил ранения», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Министерство транспорта РФ сообщило 4 марта об атаке безэкипажных катеров ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа (россияне) были спасены благодаря помощи спасательных служб Мальты и России. Танкер следовал с грузом из Мурманска, атака была совершена с побережья Ливии.