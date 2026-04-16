Обыски в офисах партии Карапетяна: есть задержанные

В Армении задержали 14 сторонников партии «Сильная Армения», возглавляемой российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, сообщил журналистам, собравшимся у здания Антикоррупционного комитета страны, адвокат Юра Диланян.
«Сегодня с утра Антикоррупционный комитет провел обыски в различных офисах партии «Сильная Армения», на данный момент 14 человек подвергнуты приводу», - сказал адвокат.
Диланян также сообщил, что адвокатам запретили войти в здание Антикоррупционного комитета, чтобы они смогли представлять интересы своих подзащитных. В чем обвиняются задержанные, пока также неизвестно.
Пресс-секретарь партии Марианна Каграманян заявила, что правоохранительные органы Армении задержали 15 сторонников партии «Сильная Армения».