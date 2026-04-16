Россия минимизирует последствия санкций

Россия адаптировалась к санкционному давлению и научилась снижать его влияние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США не продлевать лицензию на продажу российской нефти из танкеров.

По его словам, Россия уже длительное время живет в условиях ограничений, которые Москва считает незаконными.

«Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы, не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права. И мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать», — заявил Песков.

15 апреля стало известно, что Минфин США так и не продлил действовавшую по 11 апреля лицензию, позволявшую продавать российскую нефть с танкеров, загруженных до 12 марта.

Эта лицензия была выдана на фоне роста цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. 11 апреля в Исламабаде прошли переговоры делегаций США и Ирана. Но 12 апреля стало известно, что сторонам не удалось добиться соглашения.