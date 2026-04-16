Эмин Амруллаев встретился с учителями и учениками хачмазской школы

Министр науки и образования Эмин Амруллаев посетил среднюю школу №6 им. Дж.Джаббарлы в городе Хачмазе.

Согласно сообщению министерства, сначала министр науки и образования вместе с главой Исполнительной власти Хачмазского района Эльнуром Рзаевым посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы. Затем был посещен памятник шехидам в вышеуказанном учебном заведении, почтена их память.

Министр ознакомился с условиями, созданными в школе, понаблюдал за учебным процессом в классах, встретился с учителями и учениками. В ходе встречи обсуждались вопросы качества преподавания, организации образовательной среды и развития знаний и навыков учащихся.

Позже министр ознакомился с профессионально-ориентированными классами, образовательной средой, где применяется STEAM подход, использованием современных методов обучения, прослушал уроки, организованные в рамках проекта «Цифровые навыки». Министру была предоставлена подробная информация об образовательном процессе и существующей инфраструктуре школы. Министр дал соответствующие указания и рекомендации по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, расширению инновационных подходов и повышению качества обучения.