Центру международного образования и инноваций «XXI век» 25 лет. Интервью с Арифом Гарашовым

В этом году Центр международного образования и инноваций «XXI век» отмечает свое 25-летие. За этот период Центр стал не просто школой, а одним из ведущих образовательных учреждений страны, вносящим вклад в развитие современных подходов к образованию. В честь этого знаменательного события представляем интервью с человеком, сыгравшим ключевую роль в создании и развитии Центра, – Арифом Гарашовым.

В интервью он делится воспоминаниями о создании школы, пройденном пути развития, а также рассказывает о современных вызовах и видении будущего. — Ариф муаллим, как возникла идея создания Школы «XXI век»? — Идея создания Школы «XXI век» начала формироваться в первые годы независимости Азербайджана. Этот период был отмечен как большими трудностями, так и новыми возможностями. Ощущалась явная необходимость перехода от советской системы образования к более гибкой, независимой и современной модели. Восстановление стабильности и проведение успешной государственной политики под руководством Национального лидера Гейдара Алиева ознаменовали начало новой эры в образовании, как и во многих других отраслях. Реформы в сфере образования проводились быстрыми темпами, предпринимались значительные шаги по модернизации системы, и формировался подход, более открытый для частных инициатив. Существовала точка зрения, что привлечение частных инициатив возможно и в секторе среднего образования, и это может внести особый вклад в развитие системы образования в целом. Именно в таких условиях в 2001 году открылась Школа «XXI век». Данное решение не было случайным. Важную роль в принятии этого решения сыграли рекомендации специалистов в данной области, тщательное изучение зарубежного опыта и различных образовательных моделей. Цель заключалась не просто в создании школы, а в формировании образовательной среды, основанной на национальных ценностях и в то же время открытой миру. После 2003 года под руководством президента Ильхама Алиева получили широкое распространение более современные подходы к образовательной политике. Повышение качества образования, внедрение международных программ и развитие инфраструктуры создали новые возможности в этой сфере, что, в свою очередь, придало дополнительный импульс развитию подобных инициатив. Сегодня в Азербайджане действует около 30 частных общеобразовательных учреждений. Этот сектор расширился, и сложилась более здоровая конкурентная среда. В то же время наблюдается усиление стремлений к сотрудничеству, что является положительной тенденцией для общего развития. Все это вызывает большое чувство удовлетворения от того, что я являюсь свидетелем первых шагов на этом пути.

— Как ваше детство и юношеские годы повлияли на идею создания школы? — Мой жизненный путь был нелегким. Я потерял мать, когда мне было 4 года, а отца – в 9, и вырос под опекой мачехи. В нашей семье было пять детей, и в то время наши средства были очень ограниченными. Образование не всегда было доступным. Моя мачеха не была очень оптимистична в отношении образования. Она считала, что, учитывая обстоятельства, получить образование будет сложно и что нам следует больше сосредоточиться на домашних делах. Это было не из-за равнодушия, а из-за реалий того времени. У нас действительно не было ни финансовых средств, ни какой-либо поддержки, на которую можно было бы опереться. Но у меня было очень сильное желание учиться. Несмотря на трудности, я искал и находил способы продолжить образование. Я поступил в университет без какой-либо поддержки. Хотя я был зачислен на дневное отделение, я перевелся на вечернее, чтобы иметь возможность работать. В то время я жил в очень скромных условиях. У меня была всего одна рубашка – я стирал и сушил ее каждый день, а на следующий день надевал снова. Я работал разнорабочим и одновременно учился. Та жизнь научила меня многому – ценности труда, силе терпения и, самое главное, тем огромным возможностям, которые открывает образование. Оглядываясь назад сегодня, я вижу, что именно образование стало поворотным моментом в моей жизни. И именно поэтому я решил, что будущие поколения не должны сталкиваться с такими трудностями. Одна из основных идей, лежащих в основе Школы «XXI век», проистекает именно из этого личного опыта и понимания.

— Оглядываясь на развитие школы, какие этапы вы бы выделили особо? — Путь развития можно условно разделить на три основных этапа. Первый этап — это период создания фундамента. На этом этапе самыми важными задачами были формирование сильной команды, определение подхода к обучению и завоевание доверия родителей. Честно говоря, эти годы были в основном посвящены укреплению доверия и созданию системы. В то же время я хотел бы отметить, что восстановление стабильности и безопасности в стране, внимание, оказываемое образованию, и возможности, созданные для частных инициатив, обеспечили важную основу для реализации подобных проектов в тот период. Без этой поддержки реализация подобной инициативы была бы затруднена. Второй этап связан с систематическим развитием качества образования. В этот период особое внимание уделялось внедрению международных программ в школе. В частности, важную роль в этом развитии сыграло внедрение международных программ Кембриджа с 2011–2012 годов, за которым последовали шаги по внедрению программы IB DP. Наряду с этим, профессиональное развитие учителей, непрерывное обучение и внедрение современных систем оценивания стали основными опорами данного этапа. В тот же период начали внедряться новые подходы и в сфере дошкольного образования. В частности, начиная с 2019 года было налажено международное сотрудничество посредством внедрения учебной программы, основанной на финской модели образования, что позволило создать современную и высококачественную модель, в которой приоритет отдается всестороннему развитию ребенка. Начиная с 2020-х годов были предприняты значительные шаги по улучшению инфраструктуры. Создание учебной среды, отвечающей современным требованиям, обновление лабораторий, открытие центра STEM и расширение возможностей обучения, основанного на новых технологиях, стали важной частью этого этапа. В последние годы экономическое развитие страны и повышение общего уровня жизни еще больше увеличили спрос на частное образование. Наряду с этим в секторе образования сформировалась конкурентная среда, увеличилось число частных школ. Эти изменения как увеличили ответственность, так и создали новые возможности. Возникла необходимость в создании более качественной и современной модели образования, а также в пересмотре и постоянном совершенствовании подходов к управлению и преподаванию. Уделялось особое внимание сохранению и развитию существующей системы. Третий этап – это период, в котором модель образования приобрела более четкие очертания. На этом этапе на первый план вышли не только академические результаты, но и развитие учащихся как личностей, формирование системы ценностей и жизненных навыков. Главная цель школы – чтобы ученики стали не только образованными, но и мыслящими, ответственными, социально и эмоционально уравновешенными, самосознательными личностями, способными найти свой путь в жизни. Именно этот подход в настоящее время лежит в основе образовательной философии школы.

— Какие направления вы считаете наиболее важными в современном образовании? — На мой взгляд, самое важное в современном образовании – это уже не просто передача знаний, а подготовка ребенка к меняющемуся миру. Сегодня мир меняется очень быстро. Объем информации растет, технологии проникают во все сферы жизни, профессии и требуемые навыки обновляются. В таких условиях главная роль школы заключается не просто в передаче информации детям, а в формировании личностей, которые думают, адаптируются, принимают решения и развиваются. Я считаю, что современное образование должно параллельно развивать несколько направлений. С одной стороны, важно академическое качество. С другой стороны, в центре внимания должны оставаться характер ребенка, его ценности, коммуникативные навыки, чувство ответственности и готовность к жизни. Увеличивается роль технологий. Искусственный интеллект и цифровые инструменты уже создают новую эпоху. Честно говоря, я иногда смотрю на своих внуков – то, как они используют искусственный интеллект, их подход к информации, сильно отличается от того мира, в котором мы росли. Это создает как большие возможности, так и ответственность за переосмысление образования. Невозможно оставаться в стороне от этих изменений. Система образования должна быть открытой для этих процессов, но в то же время ей необходимо сохранять в центре внимания человека, учителя и ценности. Для меня важно, чтобы школа готовила ребенка не только к экзаменам, но и к жизни. Дети должны вырасти знающими и вдумчивыми, уверенными в себе, гордящимися своей национальной идентичностью и открытыми миру. Я верю, что образование будущего будет строиться именно на этом балансе.

— Каковы ваши основные цели на будущее и с какими вызовами вы сталкиваетесь в настоящее время? — В моем видении будущего главным приоритетом является качество. Сегодня главная цель школы – качественное развитие и создание модели школы мирового уровня. В связи с этим я внимательно слежу за глобальными тенденциями в образовании и считаю, что гибкая и правильная адаптация к современным вызовам – это уже не выбор, а необходимость. Как я уже упоминал ранее, сегодня мир стремительно меняется, и образование находится в центре этих изменений. Развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, новые реалии для детей в плане внимания и мотивации, а также растущая значимость психологического благосостояния – вот основные вызовы в этой сфере. Я рассматриваю эти вызовы скорее как новые возможности. Это связано с тем, что каждая новая эпоха дает возможность переосмыслить образование и построить его лучше. В то же время я считаю, что одной из областей, которой следует уделить особое внимание на следующем этапе, является раннее детство. Исследования показывают, что именно в этот период происходит решающий этап развития ребенка, и фундамент, заложенный в это время, напрямую влияет на его будущую жизнь. В связи с этим расширение сети современных, высококачественных дошкольных учебных заведений, соответствующих международным стандартам, является не только необходимостью, но и одним из приоритетных направлений на национальном уровне. Я ясно вижу возникающую в этой сфере социальную потребность и считаю важным внести свой вклад в эту область. Для меня главным является вопрос развития детей. Честно говоря, с точки зрения экономической эффективности этот сектор не всегда самый привлекательный. Однако я считаю, что раннее детство – это решающий этап, и инвестиции в эту сферу – это, по сути, инвестиции в будущее. Цель в том, чтобы участвовать в разработке передовых моделей в этой сфере, способствуя повышению стандартов качества и стимулируя внедрение новаторских подходов. В целом я считаю, что главной целью образования не должны быть исключительно академические результаты. Цель заключается в том, чтобы воспитать счастливых, сбалансированных, самосознательных, ответственных и готовых к жизни личностей. Я также хотел бы особо подчеркнуть, что великая Победа во Второй Карабахской войне, одержанная под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, также оказала глубокое влияние на наш подход к образованию. Эта победа стала не только восстановлением нашей территориальной целостности, но и торжеством национального духа, единства и воли. Поистине трудно выразить словами те чувства, которые я испытал во время посещения Шуши. Это было не просто посещение города, а возвращение к нашей истории, нашей идентичности и нашей гордости. Там человек вновь осознает, что главной силой, которая защищает эти земли и несет их в будущее, являются именно хорошо образованные люди. В связи с этим я считаю, что эта Победа должна найти отражение и в образовании. Главная задача, стоящая сейчас перед нами, – воспитать молодежь, которая будет не только образованной, но и приверженной родине, ответственной, обладающей сильным характером и готовой отстаивать национальные ценности. Будущие поколения должны осознавать ценность этой Победы не только как исторического события, но и как лежащей на них ответственности, и система образования должна еще больше укрепить свою роль в этом отношении. Я хотел бы также обратить внимание на еще один момент. На фоне геополитических процессов, происходящих сегодня в мире, особую важность приобретает созданная Азербайджаном атмосфера стабильности и безопасности. Эта атмосфера, сформированная в результате сбалансированной внешней политики, проводимой руководством страны, позволяет нам мыслить шире. Сейчас открываются перспективы для создания высококачественной и безопасной образовательной среды не только внутри страны, но и на региональном уровне. В этом плане Азербайджан в будущем может стать одним из наиболее привлекательных образовательных центров для учащихся из других стран региона. Если посмотреть на международный опыт, то заслуживают внимания модели, разработанные некоторыми странами, в частности в регионе Персидского залива. Я считаю, что у Азербайджана также есть значительный потенциал для развития в этой области, учитывая его собственные преимущества и существующие реалии.

— Что для вас значит 25-летний юбилей? — Эта годовщина для нас – не просто дата, а кульминация долгого пути. За эти годы тысячи учащихся получили образование, сформировалось большое сообщество выпускников, и это – наше главное достояние. Место, которое каждый выпускник занимает в жизни, и достигнутые им успехи являются для нас предметом особой гордости. Многие из наших выпускников получили высшее образование, вернулись на родину и работают в различных сферах, занимая важные посты в общественной жизни общества и страны. Это является для меня особым предметом гордости, поскольку это осязаемый результат нашей работы. В то же время за эти 25 лет мы стали свидетелями формирования не просто школы, а целого сегмента. В Азербайджане увеличилось количество частных общеобразовательных учреждений, и сформировался самостоятельный сектор. Быть свидетелем и частью этого процесса развития – для меня источник особой гордости. Этот юбилей – это также возможность не только оглянуться назад, но и с еще большей ответственностью смотреть в будущее. Мы понимаем, что предстоящий период несет с собой еще более высокие ожидания и ответственность. И, пожалуй, самое главное: в центре этого пути всегда стоял человек – наши ученики, наши учителя и наши родители. Это остается нашей главной ценностью.