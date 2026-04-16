Ирану важно перемирие в Ливане

Установление режима прекращения огня в Ливане для Тегерана столь же важно, как и перемирие в Иране. Об этом заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф в телефонном разговоре с ливанским коллегой Набихом Берри.

«Я постоянно слежу за ситуацией в Ливане и за установлением режима прекращения огня в этой стране, и этот вопрос для нас крайне важен. В ходе переговоров в Исламабаде и после них мы также серьезно стремимся заставить противников установить постоянное прекращение огня во всех зонах конфликта в соответствии с соглашением о перемирии, поскольку для нас прекращение огня в Ливане столь же важно, как и прекращение огня в Иране», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Военную операцию против «Хезболлы» Израиль проводит с 2 марта, когда эта проиранская группировка стала наносить удары по израильской территории в ответ на ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, сухопутные войска ведут наступление на юге республики.