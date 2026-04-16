Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты

Иран использует перемирие, чтобы извлечь свои ракетные базы из-под завалов. Кадрами делятся оппозиционные иранские СМИ.
Соединенные Штаты сохраняют готовность к возможному возобновлению военных действий против Ирана, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.
«Мы готовы выступить по приказу нашего президента (США Дональда Трампа), одним нажатием кнопки», — сказал Хегсет.
Министр обороны предупредил, что американские вооруженные силы могут, поддерживая морскую блокаду Ирана, ударить по иранским энергетическим объектам, если Тегеран примет «неверный выбор». «А пока мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», - сказал глава Пентагона.
Министр обороны США Пит Хегсет также заявил на брифинге в четверг, что Иран «извлекает» ракеты и пусковые установки из разбомбленных объектов, утверждая, что страна не в состоянии «пополнить» свои военные возможности.
По словам Хегсета, Соединенные Штаты располагают всеми необходимыми силами для возобновления боевых действий, если Иран не согласится на сделку с США: «У США есть силы для возобновления боевых действий, если (иранский) режим сделает неправильный выбор и не согласится на сделку. Мы готовы к бою».
Хегсет указал, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит угрожать судоходству. Он отметил, что блокада является «железной», и предупредил иранских военных лидеров: «Мы следим за вами. Наши военные возможности не одинаковы - наши и ваши. Помните, это неравный бой».
По словам Хегсета, его министерство знает, какие военные активы, в том числе ракеты, перемещают иранцы, и это делает их уязвимыми: «Мы готовы атаковать вашу критически важную инфраструктуру двойного назначения, ваши оставшиеся электростанции и вашу энергетическую промышленность». Блокаду иранских портов он назвал «вежливым способом решения проблемы». По словам Хегсета, Соединенные Штаты обеспечивают блокаду, используя менее 10% своих военно-морских сил, и у Ирана нет оперативного военно-морского присутствия в этом районе. Хегсет заявил, что Вашингтон предпочел бы дипломатический исход, но предупредил об эскалации в случае провала переговоров. «Мы будем поддерживать эту блокаду столько, сколько потребуется», — добавил он.
«Военное министерство обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия», — заявил Хегсет.
Министр обороны утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «жив, он ранен и обезображен».
Шеф Пентагона также указал, что Трамп принимает «самостоятельные решения, исходя из интересов этой страны и защиты наших приоритетов, а затем уже работает с союзниками и партнерами. В данном случае — с Израилем, у которого есть и воля, и огромные возможности, за что мы им благодарны». Говоря о сообщениях, что Китай готовится поставлять оружие Ирану, Хегсет заметил, что «Китай заверил нас, что этого точно не произойдет».
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн в ходе брифинга заявил, что с начала блокады Ирана американские войска развернули 13 судов. Кейн отметил, что военно-морские и военно-воздушные силы США «оперативно перехватили» суда, приближавшиеся к иранским водам, оказав, по его словам, видимое военное давление. «В каждой точке ВМС США будут передавать предупреждение… «Не пытайтесь прорвать блокаду. Суда будут подниматься на борт для перехвата и захвата», — сказал он.
Кейн добавил, что любое судно, пытающееся пересечь блокаду, может столкнуться с ужесточением мер: «Это включает в себя ряд вариантов применения силы с усилением, в том числе предупредительные выстрелы». По словам Кейна, американские войска также проводят аналогичные операции по перехвату морских судов в других регионах, включая Тихий океан, подозреваемых в поддержке Ирана.
Американская блокада распространяется на все суда, следующие в Иран и из Ирана, заявил высокопоставленный генерал. «Позвольте мне внести ясность: эта блокада распространяется на все суда, независимо от национальности, следующие в иранские порты или из них», — заявил Кейн на брифинге в Пентагоне.
«Действия США представляют собой блокаду иранских портов и побережья, а не блокаду Ормузского пролива», — уточнил он. «Объединенные силы… будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, пытающееся оказать материальную поддержку Ирану», — сказал Кейн. Это включает в себя так называемые суда «теневого флота», используемые для перевозки иранской нефти в обход международных правил, добавил он. По словам Кейна, в операции задействовано более 10 000 американских военнослужащих, более десятка кораблей и десятки самолетов.
США готовы при необходимости возобновить масштабные боевые действия против Ирана буквально в любой момент, добавил Кейн.
Тем временем сообщается, что военные США расширили морскую блокаду Ирана, включив в нее грузы, считающиеся «контрабандой», и что суда, подозреваемые в направлении иранской территории, подлежат обыску и конфискации. «Эти суда, независимо от их местонахождения, подлежат досмотру, абордажу, обыску и изъятию», — говорится в обновленном уведомлении военно-морского флота США, опубликованном после блокады, введенной в понедельник. Военно-морской флот заявил, что к контрабандной продукции относятся оружие, системы вооружения, боеприпасы, ядерные материалы, сырая и переработанная нефтепродукты, а также железо, сталь и алюминий.