Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты

Министр обороны США Пит Хегсет также заявил на брифинге в четверг, что Иран «извлекает» ракеты и пусковые установки из разбомбленных объектов, утверждая, что страна не в состоянии «пополнить» свои военные возможности.

Министр обороны предупредил, что американские вооруженные силы могут, поддерживая морскую блокаду Ирана, ударить по иранским энергетическим объектам, если Тегеран примет «неверный выбор». «А пока мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов», - сказал глава Пентагона.

По словам Хегсета, Соединенные Штаты располагают всеми необходимыми силами для возобновления боевых действий, если Иран не согласится на сделку с США: «У США есть силы для возобновления боевых действий, если (иранский) режим сделает неправильный выбор и не согласится на сделку. Мы готовы к бою».

Хегсет указал, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит угрожать судоходству. Он отметил, что блокада является «железной», и предупредил иранских военных лидеров: «Мы следим за вами. Наши военные возможности не одинаковы - наши и ваши. Помните, это неравный бой».

По словам Хегсета, его министерство знает, какие военные активы, в том числе ракеты, перемещают иранцы, и это делает их уязвимыми: «Мы готовы атаковать вашу критически важную инфраструктуру двойного назначения, ваши оставшиеся электростанции и вашу энергетическую промышленность». Блокаду иранских портов он назвал «вежливым способом решения проблемы». По словам Хегсета, Соединенные Штаты обеспечивают блокаду, используя менее 10% своих военно-морских сил, и у Ирана нет оперативного военно-морского присутствия в этом районе. Хегсет заявил, что Вашингтон предпочел бы дипломатический исход, но предупредил об эскалации в случае провала переговоров. «Мы будем поддерживать эту блокаду столько, сколько потребуется», — добавил он.

«Военное министерство обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия», — заявил Хегсет.

Министр обороны утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «жив, он ранен и обезображен».

Шеф Пентагона также указал, что Трамп принимает «самостоятельные решения, исходя из интересов этой страны и защиты наших приоритетов, а затем уже работает с союзниками и партнерами. В данном случае — с Израилем, у которого есть и воля, и огромные возможности, за что мы им благодарны». Говоря о сообщениях, что Китай готовится поставлять оружие Ирану, Хегсет заметил, что «Китай заверил нас, что этого точно не произойдет».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн в ходе брифинга заявил, что с начала блокады Ирана американские войска развернули 13 судов. Кейн отметил, что военно-морские и военно-воздушные силы США «оперативно перехватили» суда, приближавшиеся к иранским водам, оказав, по его словам, видимое военное давление. «В каждой точке ВМС США будут передавать предупреждение… «Не пытайтесь прорвать блокаду. Суда будут подниматься на борт для перехвата и захвата», — сказал он.