Иран побеждает США в «войне мемов»

Иран успешно обыгрывает США в информационной войне, используя юмор и мемы, созданные искусственным интеллектом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Иранские государственные аккаунты регулярно публикуют остроумные ролики и картинки, которые высмеивают американские угрозы и политику в отношении Тегерана. Посольства Ирана в разных странах активно поднимают внутренние проблемы США, связанные с войной и морской блокадой.

На этой неделе иранское диппредставительство в ЮАР опубликовало видео, сгенерированное нейросетью. В нем глава Белого дома Дональд Трамп пародирует песню Voyage Voyage, но вместо припева повторяет слова Blockade, Blockade.

The Guardian иронизирует, что «Центральное командование ВС США уже сдалось бы, если бы Иран производил ракеты так же быстро, как мемы». Профессор Университета Джонса Хопкинса Наргес Баджогли отметила, что Иран действует на информационном поле гораздо быстрее, чем страна технарей — США. По ее словам, иранские власти передали коммуникационные задачи молодому поколению и дали ему полную свободу рассказывать о войне миру.