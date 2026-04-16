Иран вывозит нефть прямо из-под носа США

Иран вывез около 9 миллионов баррелей сырой нефти из плавучих хранилищ в Оманском заливе с момента вступления в силу морской блокады США (13 апреля), следует из данных сервиса Tankertrackers.

Еще 2 миллиона баррелей были отправлены 12 апреля.

Кроме того, по сообщению агентства Fars, вчера через блокаду также смог пройти иранский супертанкер. Вероятно, речь идет о судне Alicia — пустом подсанкционном танкере, который вошел в залив в среду за несколько часов до Hong Lu, отмечает Bloomberg. Центральное командование ВС США же утверждало, что за 48 часов американской блокады в Ормузском проливе ни одно судно не прошло в иранские порты и не вышло из них.