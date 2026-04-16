Иран и США обсуждают временное соглашение: прогресс есть, но основные проблемы не решены
Иран и США обсуждают временное соглашение: прогресс есть, но основные проблемы не решены

Россия привезла украинскую пшеницу в Израиль

В четверг, 16 апреля, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге текстовое сообщение, в котором уведомил его, что задержать российский балкер «Абинск» в порту Хайфы невозможно, так как судно покинуло морскую гавань. Об этом написал журналист 12-го израильского телеканала и издания Axios Барак Равид в своем блоге в Х.

По его данным, Саар выразил сожаление в связи с тем, что обращение от Украины поступило слишком поздно. При этом, как отмечает Равид, израильский МИД знал о прибытии судна за две недели до его захода в порт.

Речь идет о российском сухогрузе, который, по утверждению украинской стороны, доставил в Хайфу более 43 тысяч тонн пшеницы, вывезенной с оккупированных территорий Украины. Еще в марте украинская разведка отследила подготовку судна к выходу из Черного моря и передала материалы генеральной прокуратуре Украины, а 8 апреля украинский суд выдал ордер на задержание сухогруза.

27 марта украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук встретился с руководством внешнеполитического ведомства в Иерусалиме, передал собранные данные и предупредил, что заход судна в израильский порт будет означать нарушение санкций. После того как судно вошло в порт Хайфы, генеральный прокурор Украины встретился с послом Израиля в Киеве Михаилом Бродским и передал ему официальный запрос о международной правовой помощи и задержании сухогруза.

15 апреля сухогруз покинул порт Хайфы. По данным открытых AIS-трекеров, судно направляется в пролив Дарданеллы.

Израильские власти официально не сообщали, была ли проведена разгрузка, однако косвенные признаки, в том числе осадка судна, свидетельствуют о том, что оно покинуло Хайфу, вероятно, без груза зерна.

Россия может захватить европейский остров
Россия может захватить европейский остров
19:13 560
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и…
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и… ФОТО, ВИДЕО
19:07 687
Россия привезла украинскую пшеницу в Израиль
Россия привезла украинскую пшеницу в Израиль
18:39 957
Пять ракет ударили по Израилю
Пять ракет ударили по Израилю обновлено 19:06; видео
19:06 4396
Иранские истребители окружили самолет фельдмаршала Мунира
Иранские истребители окружили самолет фельдмаршала Мунира обновлено 18:25; фото
18:25 3054
Израиль обещает Ирану новую боль
Израиль обещает Ирану новую боль
18:12 1034
Иран вывозит нефть прямо из-под носа США
Иран вывозит нефть прямо из-под носа США
18:06 1290
Ахмед Юсифов и Туран Байрамов – призеры Евро, Балабея Агаева засудили в Тбилиси в схватке с грузином
Ахмед Юсифов и Туран Байрамов – призеры Евро, Балабея Агаева засудили в Тбилиси в схватке с грузином обновлено
17:53 5954
Турки и греки снова в шаге от войны
Турки и греки снова в шаге от войны о развитии ситуации
16:41 3716
Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты
Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты обновлено 19:26
19:26 1538
Иран рассчитывает на Россию
Иран рассчитывает на Россию наш обзор
14:34 3645

Россия может захватить европейский остров
Россия может захватить европейский остров
19:13 560
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и…
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и… ФОТО, ВИДЕО
19:07 687
Россия привезла украинскую пшеницу в Израиль
Россия привезла украинскую пшеницу в Израиль
18:39 957
Пять ракет ударили по Израилю
Пять ракет ударили по Израилю обновлено 19:06; видео
19:06 4396
Иранские истребители окружили самолет фельдмаршала Мунира
Иранские истребители окружили самолет фельдмаршала Мунира обновлено 18:25; фото
18:25 3054
Израиль обещает Ирану новую боль
Израиль обещает Ирану новую боль
18:12 1034
Иран вывозит нефть прямо из-под носа США
Иран вывозит нефть прямо из-под носа США
18:06 1290
Ахмед Юсифов и Туран Байрамов – призеры Евро, Балабея Агаева засудили в Тбилиси в схватке с грузином
Ахмед Юсифов и Туран Байрамов – призеры Евро, Балабея Агаева засудили в Тбилиси в схватке с грузином обновлено
17:53 5954
Турки и греки снова в шаге от войны
Турки и греки снова в шаге от войны о развитии ситуации
16:41 3716
Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты
Пентагон готов к бою. Иран достает ракеты обновлено 19:26
19:26 1538
Иран рассчитывает на Россию
Иран рассчитывает на Россию наш обзор
14:34 3645
