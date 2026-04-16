Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и…

Ученик 8‑го класса Бакинской Оксфордской школы Расул Самедзаде в начале апреля в одиночку отправился в далекую африканскую страну Уганду и провел там несколько благотворительных акций.

Подросток собрал несколько тысяч манатов, продав свой мобильный телефон, ноутбук, подаренный на день рождения, а также накопив карманные деньги и заработанное во время летних каникул. На эти деньги подросток построил водопровод для трех деревень и школы в регионе Чепсикуния на востоке Уганды. Но на этом его «приключения» не закончились.

Расул занимается спортом, уже пять лет тренируется в секции дзюдо и является членом клуба Judo Club 2012. По словам отца, интерес к Уганде у него появился два года назад, когда на одном из европейских турниров по дзюдо он познакомился с мальчиком-беженцем из этой страны.

С тех пор Расул начал собирать информацию об Уганде и копить деньги, чтобы помочь своим сверстникам, страдающим от нехватки питьевой воды и проблем в образовании. Дополнительным стимулом стала акция помощи детям в Эфиопии, организованная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Отец подростка Акшин Самедзаде рассказывает, что сын с 10 лет ездит на соревнования за границу, в основном в европейские государства, без сопровождения родителей. Однако планы Расула совершить вояж в далекую африканскую страну, где царят голод, нищета и действуют разные вооруженные группировки, в семье восприняли, мягко говоря, без восторга.

Тем не менее, осознав, что его сын твердо решил ехать, Акшин Самедзаде наладил контакт через интернет с турецкими строителями, работающими в Уганде, заказал у них прокладку пятикилометрового водопровода и нанял вооруженного охранника для сына.

6 апреля Расул прибыл в Уганду и три дня сам участвовал в работах по прокладке водопровода. На его открытии состоялась церемония под азербайджанским флагом. До этого жители трех деревень и школьники носили воду на плечах за пять километров. Благодаря акции подростка они получили доступ к чистой воде.

Позже к сыну в Уганде присоединился и отец.

Расул на этом не остановился и проехал сотни километров из Чепсикунии в один из самых отдаленных регионов Уганды, город Немало, граничащий с Кенией. Он пожертвовал школьные принадлежности и компьютер ученикам школы-интерната, расположенной в этом опасном городе, где царит крайняя нищета, а также провел урок дзюдо для местных школьников.

Акции азербайджанского подростка привлекли внимание властей страны. С ним связалась Федерация дзюдо Уганды, и с Расулом встретился ее руководитель Джордж Уильямс. Вместе они посетили детскую школу дзюдо Jinja Police, куда Расул привез из Баку около 50 килограммов кимоно и подарил их ученикам, проведя тренировку. Федерация выразила ему благодарность.

Позже же выяснилось, что подростка ищет полиция. Сначала это вызвало тревогу, но стала известно, что министр спорта Уганды Бернард Патрик Огвел поручил полиции найти его. Полиция сообщила Расулу и его отцу, что министр узнал о благотворительной деятельности азербайджанского подростка в этой стране и хочет встретиться с ним лично. В итоге подросток отправился в столицу Кампалу, где министр принял его и поблагодарил.

15 апреля Расул благополучно вернулся в Баку.

Следует отметить, что Азербайджан в последние годы укрепил свои дипломатические и политические контакты со странами Африки, в том числе с Угандой. Кстати, 3 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным министром по международным делам Министерства иностранных дел Республики Уганда Генри Окелло Орьемом.