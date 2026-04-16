Россия может захватить европейский остров

Главком армии Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может «хоть завтра» попытаться захватить один из островов в Балтийском море.

Как отметил Классон, сделано это будет не ради самого острова, а ради проверки реакции НАТО. По словам шведского военачальника, Кремлю подойдет практически любой остров.

«Это не обязательно должно быть что-то масштабное — достаточно действий, чтобы бросить вызов альянсу и посмотреть, что произойдет в политическом плане», — подчеркнул Классон.

Шведская военная разведка также считает, что Россия уже способна проводить ограниченные атаки вблизи Швеции, а через несколько лет — и более масштабные операции по захвату территорий.