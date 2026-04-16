Туран Байрамов - 26-й азербайджанец, завоевавший медаль на чемпионатах Европы по дзюдо

Ставший сегодня бронзовым призером чемпионата Европы азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов - наш 26-й по счету медалист на взрослых чемпионатах континента.

С 1993 по 2025 год 25 азербайджанским мастерам татами удалось завоевать медаль на чемпионатах Европы. 24-летний Туран Байрамов пополнил этот список, став 26-м.

Из 26 медалистов 9 азербайджанских дзюдоистов выиграли золото. Всего в индивидуальных соревнованиях взрослого чемпионата Европы у Азербайджана 61 медаль - 15 золотых, 17 серебряных и теперь уже 29 бронзовых наград.

Напомним, сегодня также бронзу чемпионата Европы завоевал Ахмед Юсифов (60 кг). Но для него это уже вторая евромедаль.