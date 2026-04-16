USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Иран согласен на то, на что раньше не соглашался
Новость дня
Трамп: Иран согласен на то, на что раньше не соглашался

Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война

21:24 1631

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ответила критикам, упрекающим ее в слишком высокой ключевой ставке, которая сдерживает экономику.

«Прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставку. Сейчас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — как по экспорту, так и по импорту», — объяснила она.

Под ухудшением внешних условий Набиулинна подразумевает наложенные на Россию санкции из-за развязанной войны в Украине. Они ограничивают поставки российского сырья и приводят к дисконтам на нефть, которые обычно составляют $10-15 за баррель, но в кризисных ситуациях могут достигать и $30. В Россию запрещены поставки множества западных товаров, прежде всего связанных с производством оружия, а также оборудования и технологий.

На снятие санкций ЦБ не рассчитывает. В своем трехлетнем прогнозе он исходит из того, что «все действующие внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохранятся».

Внезапное изменение «внешних условий» заставило российскую экономику кардинально перестраиваться. Пришлось организовывать новые цепочки поставок, на полном ходу «разворачиваться на Восток»: главным торговым партнером России вместо Европы стал Китай.

Потребовалось расширять транспортную инфраструктуру и создавать платежную, чтобы проводить расчеты в условиях санкций. Государство кратно увеличило военные расходы, в том числе для того, чтобы нарастить производство вооружений. При этом импорт товаров сократился.

Все это привело к сильному перегреву экономики и ускорению инфляции. Загрузка производственных мощностей в 2024 году достигла исторических максимумов, а безработица опустилась до исторического минимума: 2,2% в среднем в 2025 году и 2,1% в феврале. Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству — бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, заявила Набиуллина.

ЭТО ВАЖНО

Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины
Трамп коротко прокомментировал обстрелы Украины обновлено 22:43; фото; видео
22:43 8746
Эрдоган привел в пример Азербайджан и Армению. Симонян приглашает Турцию
Эрдоган привел в пример Азербайджан и Армению. Симонян приглашает Турцию
22:19 607
Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война
Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война
21:24 1632
ХАМАС пользуется моментом
ХАМАС пользуется моментом обновлено 20:27
20:27 2824
Туран Байрамов - 26-й азербайджанец, завоевавший медаль на чемпионатах Европы по дзюдо
Туран Байрамов - 26-й азербайджанец, завоевавший медаль на чемпионатах Европы по дзюдо За 33 года
20:14 1034
Израиль дал Ливану 10 дней
Израиль дал Ливану 10 дней обновлено 21:59; видео
21:59 8219
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы
Завышенные суммы арендной платы в документах Налоговой службы «Встать, суд идет!»; все еще актуально
13:38 4736
Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан
Бабаева и Сафарову экстрадируют из Турции в Азербайджан обновлено 19:36
19:36 2619
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан?
Десант Брюсселя для «спасения Никола». Как отреагирует Азербайджан? наш обзор; все еще актуально
13:14 5500
Швеция предупредила: Россия может напасть. Москва начала угрожать Балтии и Финляндии
Швеция предупредила: Россия может напасть. Москва начала угрожать Балтии и Финляндии обновлено 20:09
20:09 3601
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и…
Африканские приключения 14-летнего Расула. В одиночку отправился из Баку в Уганду и… ФОТО, ВИДЕО
19:07 3519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться