Глава Центробанка России отвечает: Всему виной война

«Прошлые эпизоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий. И когда ситуация нормализовывалась, мы достаточно быстро снижали ставку. Сейчас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — как по экспорту, так и по импорту», — объяснила она.

Под ухудшением внешних условий Набиулинна подразумевает наложенные на Россию санкции из-за развязанной войны в Украине. Они ограничивают поставки российского сырья и приводят к дисконтам на нефть, которые обычно составляют $10-15 за баррель, но в кризисных ситуациях могут достигать и $30. В Россию запрещены поставки множества западных товаров, прежде всего связанных с производством оружия, а также оборудования и технологий.

На снятие санкций ЦБ не рассчитывает. В своем трехлетнем прогнозе он исходит из того, что «все действующие внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохранятся».

Внезапное изменение «внешних условий» заставило российскую экономику кардинально перестраиваться. Пришлось организовывать новые цепочки поставок, на полном ходу «разворачиваться на Восток»: главным торговым партнером России вместо Европы стал Китай.

Потребовалось расширять транспортную инфраструктуру и создавать платежную, чтобы проводить расчеты в условиях санкций. Государство кратно увеличило военные расходы, в том числе для того, чтобы нарастить производство вооружений. При этом импорт товаров сократился.

Все это привело к сильному перегреву экономики и ускорению инфляции. Загрузка производственных мощностей в 2024 году достигла исторических максимумов, а безработица опустилась до исторического минимума: 2,2% в среднем в 2025 году и 2,1% в феврале. Впервые в своей современной истории российская экономика столкнулась с нехваткой рабочей силы и ограничениями по ее количеству — бизнесу и властям приходится учитывать эту реальность, заявила Набиуллина.