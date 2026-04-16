Эрдоган привел в пример Азербайджан и Армению. Симонян приглашает Турцию

Турция хочет, чтобы шаги, предпринятые во имя мира на Южном Кавказе, стали примером для всего мира. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в Стамбуле председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

«Мы приветствуем шаги, предпринятые в направлении построения мирного будущего, в котором на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие, и хотим, чтобы это стало примером для всего мира», - сказал Эрдоган.

Спикер парламента Армении Ален Симонян же заявил о начале «новой эры формирования доверия» между Ереваном и Баку после десятилетий вражды.

Симонян также официально пригласил Турцию присоединиться к процессу установления стабильности в регионе, став полноценным партнером в «создании полотна мира».