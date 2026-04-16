Россия об «обоюдном настрое» с Турцией

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 16 апреля принял посла Турции в РФ Танжу Бильгича по его просьбе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщили в ведомстве, собеседники обменялись мнениями по ситуации вокруг российско-украинской войны.

«Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года.

Обсуждено также положение дел на Южном Кавказе. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в регионе», - добавили в МИД России.