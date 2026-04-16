Трамп о «чудесных» пакистанцах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант поездки в Пакистан, если переговоры с Ираном приведут к соглашению о прекращении конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в четверг, он отметил: «Я бы поехал в Пакистан, да. Если соглашение будет подписано в Исламабаде, я могу поехать».

Трамп добавил, что такая инициатива обсуждается и с пакистанской стороной: «Они хотят, чтобы я поехал».

Глава Белого дома также положительно оценил участие Пакистана в дипломатических контактах, связанных с урегулированием конфликта.

По его словам, представители страны играют важную посредническую роль и демонстрируют активную вовлеченность в процесс переговоров.

Трамп назвал пакистанских участников переговоров «чудесными», подчеркнув их вклад в диалог между сторонами.