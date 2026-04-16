Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Россия перебрасывает резервы: готовится новое наступление

16 апреля 2026, 23:56 1448

Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки российских войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщил Миллер, по данным украинской военной разведки, сейчас на территории Украины уже находятся около 680 000 российских солдат. Российское командование имеет целью использовать дополнительные свежие силы для усиления давления на позиции ВСУ.

По его словам, в разведке отмечают, что противник установил для себя конкретные временные рамки.

«Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, используя свой стратегический резерв, чтобы добавить 20 000 свежих военнослужащих к своим силам внутри страны», - сообщили в ГУР.

Цель врага остается неизменной - оккупация востока Украины.

«Имея около 680 000 солдат на земле, Россия стремится захватить Донбасс до сентября», - подчеркнули в украинской разведке.

