Парализовано авиасообщение в Германии

Уже четвертый день подряд продолжается протестная акция экипажей немецкой авиакомпании Lufthansa. Одновременная забастовка пилотов и бортпроводников в четверг, 16 апреля, привела к отмене сотен рейсов, выполняемых Lufthansa, грузовой Lufthansa Cargo и ее региональной дочерней компанией CityLine.

Только в аэропорту Франкфурта-на-Майне, по информации управляющей компании Fraport, отменены 656 рейсов из запланированных 1313 взлетов и посадок. Аналогичная ситуация наблюдается во втором немецком хабе Lufthansa - аэропорту Мюнхена. По данным профсоюза UFO, забастовка бортпроводников затрагивает все вылеты Lufthansa из аэропортов Франкфурта и Мюнхена, а также все рейсы CityLine из аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Штутгарта, Кёльна, Дюссельдорфа и Берлина.

Компания-лоукостер Eurowings, которая является дочерней структурой Lufthansa, также затронута забастовкой, но только 16 апреля. Отмены и задержки рейсов Lufthansa наблюдаются с 13 апреля и продлятся как минимум до вечера 17 апреля: в среду и четверг бастуют бортпроводники, в четверг и пятницу - пилоты авиакомпании.

Причиной протестной акции стал провал переговоров Lufthansa с профсоюзами о тарифном договоре для пилотов. Стороны обвиняют в срыве переговоров друг друга. По словам главы профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit (VC) Андреаса Пинейро (Andreas Pinheiro), авиаконцерн отклонил предложение VC и при этом не выдвинул «никаких приемлемых для переговоров вариантов».

Волна забастовок в Lufthansa длится вторую неделю, протестуют по очереди пилоты и бортпроводники. Пилоты требуют улучшений пенсионного обеспечения, а бортпроводники - улучшения условий труда и составления социального плана для CityLine, которую планируют постепенно закрыть.

На фоне крупной протестной акции персонала 15 апреля прошли торжества, посвященные 100-летию авиакомпании Lufthansa.