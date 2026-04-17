Испания поставила рекорд по российскому газу

Испания в марте 2026 года приобрела крупнейшую в своей истории партию российского газа - и это на фоне войны на Ближнем Востоке, которая существенно изменила структуру поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщило испанское издание El País со ссылкой на данные оператора газовой системы Enagás.

По данным Enagás, в марте Испания получила 9 807 гигаватт-часов (ГВт-ч) российского газа. Это больше, чем во время энергетического кризиса 2023 года, когда цены резко взлетели. По сравнению с февралем рост составил более чем в два раза.

Санкции ЕС формально ограничивают закупки энергоносителей из России, однако график их постепенного введения позволяет импортировать газ из РФ до 2027 года.

Аналитики газового рынка назвали несколько причин рекордных закупок.

Нападения США и Израиля на Иран вызвали резкий рост цен на газ - с около 30 евро за МВт-ч до более 60 евро. Сейчас цена на спотовом рынке TTF составляет около 42 евро.

Из-за боевых действий в Персидском заливе Катар и ОАЭ резко сократили экспорт после ударов по собственной энергетической инфраструктуре.

Из-за санкций Россия имеет меньше покупателей, поэтому снижает цены - и российский газ стал выгоднее альтернатив.

В конце апреля вступит в силу норма ЕС, которая запрещает покупать российский газ на спотовом рынке. Это могло подтолкнуть трейдеров заблаговременно увеличить закупки.