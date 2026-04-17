США готовят ответ России и Китаю

Республиканцы в Палате представителей США выступили с инициативой о введении санкций против компаний, которые незаконно копируют передовые американские модели искусственного интеллекта для создания собственных конкурирующих систем.

Соответствующий законопроект, получивший название «Закон о предотвращении кражи американских моделей ИИ», внесен конгрессменом Биллом Хьюзенгой при поддержке Джона Муленара, председателя специального комитета Палаты представителей по Китаю. Документ будет рассмотрен на следующей неделе в комитете по иностранным делам, сообщает Bloomberg.

Законопроект обязывает правительство США выявлять организации в Китае и России, использующие методы несанкционированного копирования и извлечения данных из американских моделей ИИ. В отношении нарушителей предлагается вводить санкции.