Экс-министр обороны Британии о слабости России

Европе следует воспринимать действия российского лидера Владимира Путина не как проявление силы, а как признаки уязвимости. И использовать этот момент для усиления давления, пишет в колонке The Telegraph бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

Автор подчеркивает, что агрессивная риторика Кремля и демонстративные угрозы – это не столько свидетельство уверенности, сколько попытка скрыть реальные проблемы. Россия, несмотря на внешнюю демонстрацию силы, сталкивается с серьезными ограничениями – как военными, так и экономическими.

Отмечается, что подобная стратегия Москвы во многом рассчитана на страх и нерешительность европейских стран. Кремль делает ставку на то, что Европа будет воспринимать угрозы буквально и избегать жестких шагов, опасаясь эскалации.

Однако, как подчеркивает автор, именно такая осторожность Европы играет на руку России. Вместо того чтобы реагировать сдержанно, Лиам Фокс предлагает европейским государствам занять более решительную позицию, усиливая поддержку Украины и увеличивая давление на Москву.

В публикации также указывается, что затягивание конфликта выгодно Кремлю, поскольку дает ему время адаптироваться и искать новые способы обхода санкций. В то же время для Европы это означает рост рисков и дальнейшее ухудшение безопасности на континенте.

Текущая ситуация открывает для Европы окно возможностей: слабость России может быть использована для изменения баланса, но только при условии более жесткой и последовательной политики, резюмирует автор.