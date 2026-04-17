«Карельский меч» у границ России

Отмечается, что учения пройдут в Финляндии. В них примут участие 19 тысяч военнослужащих из США, стран Балтии, Франции, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и Венгрии.

Самые массовые учения Karelian Sword-26 («Карельский меч-26») пройдут в непосредственной близости к России. Также в 70 километрах от границы запланированы артиллерийские стрельбы.

Всего в учениях будет задействовано более 500 единиц техники. Маневры продлятся с 24 апреля до конца мая.