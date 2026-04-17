Трамп о «разрушении» Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в разрушении города. Согласно заявлению Трампа, текущая налоговая политика является ошибочной и провоцирует массовый отток жителей и капитала.

«К сожалению, мэр Мамдани РАЗРУШАЕТ Нью-Йорк! У него нет никаких шансов! Соединенные Штаты Америки не должны способствовать его краху. Будет только ХУЖЕ. Налоговая политика — это ОЧЕНЬ неправильно. Люди бегут. Они должны изменить свой образ жизни, И БЫСТРО. История доказала, что ЭТО ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ», - написал Трамп в соцсети Х.

Поводом для критики стало введение в Нью-Йорке налога для сверхбогатых владельцев недвижимости стоимостью от 5 млн долларов, затрагивающего нерезидентов.

В ответ на критику Зохран Мамдани в эфире телеканала CBS подтвердил наличие глубоких разногласий с президентом, однако подчеркнул, что они продолжают поддерживать контакт. Мэр отметил, что, несмотря на публичные выпады, они с Трампом встречались в ноябре и феврале для обсуждения вопросов городского развития и жилищного строительства. По словам Мамдани, единственной точкой соприкосновения остается «любовь к Нью-Йорку» и стремление сделать город лучше.

Одной из ключевых тем конфликта между политиками остается война в Иране. Мамдани заявил о своей категорической оппозиции военным действиям, назвав их аморальными. Мэр подчеркнул, что выделение почти 30 млрд долларов на войну происходит на фоне нехватки средств для помощи рабочему классу внутри страны. Трамп, в свою очередь, в социальных сетях призвал городские власти немедленно изменить политический курс, утверждая, что нынешняя стратегия «просто не работает».