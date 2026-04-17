Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Трамп о «разрушении» Нью-Йорка

01:53 944

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в разрушении города. Согласно заявлению Трампа, текущая налоговая политика является ошибочной и провоцирует массовый отток жителей и капитала.

«К сожалению, мэр Мамдани РАЗРУШАЕТ Нью-Йорк! У него нет никаких шансов! Соединенные Штаты Америки не должны способствовать его краху. Будет только ХУЖЕ. Налоговая политика — это ОЧЕНЬ неправильно. Люди бегут. Они должны изменить свой образ жизни, И БЫСТРО. История доказала, что ЭТО ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ», - написал Трамп в соцсети Х.

Поводом для критики стало введение в Нью-Йорке налога для сверхбогатых владельцев недвижимости стоимостью от 5 млн долларов, затрагивающего нерезидентов.

В ответ на критику Зохран Мамдани в эфире телеканала CBS подтвердил наличие глубоких разногласий с президентом, однако подчеркнул, что они продолжают поддерживать контакт. Мэр отметил, что, несмотря на публичные выпады, они с Трампом встречались в ноябре и феврале для обсуждения вопросов городского развития и жилищного строительства. По словам Мамдани, единственной точкой соприкосновения остается «любовь к Нью-Йорку» и стремление сделать город лучше.

Одной из ключевых тем конфликта между политиками остается война в Иране. Мамдани заявил о своей категорической оппозиции военным действиям, назвав их аморальными. Мэр подчеркнул, что выделение почти 30 млрд долларов на войну происходит на фоне нехватки средств для помощи рабочему классу внутри страны. Трамп, в свою очередь, в социальных сетях призвал городские власти немедленно изменить политический курс, утверждая, что нынешняя стратегия «просто не работает».

Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 881
Россия перебрасывает резервы: готовится новое наступление
Россия перебрасывает резервы: готовится новое наступление
16 апреля 2026, 23:56 2158
Смертоносный удар по Киеву
Смертоносный удар по Киеву объектив haqqin.az
02:17 1109
Аль-Малахи с убитым трехлетним сыном
Аль-Малахи с убитым трехлетним сыном объектив haqqin.az
02:06 863
Турция предлагает в обход Ормуза
Турция предлагает в обход Ормуза наша корреспонденция
00:53 1828
Два требования Нетаньяху
Два требования Нетаньяху все еще актуально
16 апреля 2026, 23:09 10516
Трамп о «разрушении» Нью-Йорка
Трамп о «разрушении» Нью-Йорка
01:53 945
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров
00:38 1905
«Карельский меч» у границ России
«Карельский меч» у границ России
01:23 1137
Хитрый план аятолл
Хитрый план аятолл
01:09 1591
Экс-министр обороны о слабости России
Экс-министр обороны о слабости России
00:57 1238
