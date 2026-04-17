Аль-Малахи с убитым трехлетним сыном

Газа (Палестина). Мухлис Аль-Малахи несёт тело своего трёхлетнего сына Яхьи, убитого в результате израильского удара
Бейрут (Ливан). Люди ищут вещи в своих автомобилях на месте израильского авиаудара
Западный берег (Палестина). Уроки проходят на открытом воздухе на фоне перекрытия дороги к школе израильскими поселенцами. Израильские поселенцы блокировали путь палестинским детям в школу слезоточивым газом и колючей проволокой
Пхеньян (Северная Корея). В 114-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена люди отдают дань уважения у памятников покойным лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Братислава (Словакия). Тысячи протестующих вышли на митинги против плана премьер-министра Роберта Фицо отменить голосование по почте для словаков, проживающих за границей
Хаура (Индия). Индуистские верующие совершают ритуалы, знаменующие окончание бенгальского года
Находка (Россия). Горбатого кита выбросило на дикий пляж возле бухты Мусатова