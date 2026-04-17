Смертоносный удар по Киеву

Киев (Украина). Россия нанесла самый смертоносный в этом году удар по Киеву и другим городам, убив по меньшей мере 17 человек и ранив десятки украинцев
Тегеран (Иран). Выставка "Глаза Минаба" на площади Таджриш посвящена 168 девочкам, которые были убиты в результате авиаудара американско-израильской коалиции по начальной школе в городе Минаб
Гавана (Куба). Кубинцы участвуют в торжествах, посвященных 65-й годовщине революции
Безье (Франция). Сотрудники тюрьмы объявили забастовку, заблокировав вход в тюрьму. Профсоюзы призвали к акции в знак протеста против тяжелейших условий труда тюремных охранников
Витез (Босния и Герцеговина). Родственники посещают Мемориал мучеников в связи с 33-й годовщиной резни в Ахмичи, в результате которой в 1993 году хорватские ополченцы убили 116 человек
Баменда (Камерун). Толпа приветствует Папу Льва XIV
Франкфурт (Германия). Семья гусей плавает в реке Майн