Трамп: «Война с Ираном идет как по маслу...». А армия США в состоянии боеготовности

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Недели налогов в Лас-Вегасе.

Соединенным Штатам пришлось ударить по Ирану, чтобы не допустить его обладания ядерным оружием, но война «скоро завершится».

По его словам, «война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать все, что захотим. Она должна закончиться довольно скоро».

Трамп высоко оценил военный потенциал США. «Мы можем делать все, что хотим… это должно скоро закончиться. Все было идеально. И так идеально», — сказал Трамп, имея в виду продолжающийся конфликт.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают «самой мощной армией в мире», добавив, что под его руководством она продолжает укрепляться.

Президент США призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю: «Вы можете быть очень впечатлены».

Американский президент вновь назвал военную кампанию в Иране вынужденным «маленьким путешествием». «Нам пришлось совершить маленькое путешествие в Иран. Я этого не хотел, но пришлось, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие»,— сказал он, добавив, что операции США в Иране необходимы и вскоре принесут «невероятные результаты».

Ранее Трамп заявил о согласии Ирана передать «ядерную пыль», которая была захоронена в результате авиаударов США по ядерным объектам страны летом 2025 года. Речь идет о высокообогащенном уране, который, по данным МАГАТЭ, остается глубоко под землей. «У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились с этим. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей. У нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что что-то должно произойти, очень позитивное, очень важное»,— сказал американский президент журналистам.

В то же время Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские войска остаются развернутыми на передовых позициях и готовыми к действиям на Ближнем Востоке, включая силы ВВС, действующие в регионе. «Американские войска находятся в состоянии боевой готовности на всем Ближнем Востоке, включая ВВС США. Истребители F-16 Fighting Falcon ВВС США проводят тренировочный полет в зоне ответственности Центрального командования США», — сообщило CENTCOM на X.