Секретное письмо Трампу от внука Кастро

На прошлой неделе внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой доставить секретное письмо лично президенту США Дональду Трампу в обход привычных дипломатических каналов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Письмо было оформлено по типу дипломатической ноты и имело официальную кубинскую печать. В послании Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. Также в письме содержалось предупреждение о том, что кубинский режим готовится к вторжению США, добавил американский чиновник.

Курьером оказался 37-летний Роберто Карлос Чамисо Гонсалес — кубинский бизнесмен, занимающийся частным прокатом автомобилей класса люкс и элитным туризмом.

Накануне USA Today со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ. Трамп несколько раз заявлял, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал «падение» местных властей и предупреждал, что остров станет «следующим» для американской армии после завершения войны с Ираном.