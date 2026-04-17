Цена барреля: ожидания и реальность

Средняя цена нефти марки Brent по базовому сценарию прогнозируется на уровне 89 долларов за баррель в 2026 году и 77 долларов за баррель — в 2027 году.

Крупнейшая финансовая группа Нидерландов — ING Group — обновила прогноз по мировым энергетическим рынкам и повысила свои ожидания по ценам на нефть.

Согласно отчету, в негативном сценарии цены на нефть могут достичь еще более высоких уровней. Так, ожидается, что в 2026 году цена нефти Brent может вырасти до 121 доллара за баррель, а в 2027 году — до 97 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что пересмотр прогнозов мировых цен на энергоносители в сторону повышения свидетельствует о росте рисков на рынке.

В то же время подчеркивается, что данная динамика оказывает положительное влияние на доходы стран-экспортеров энергоресурсов, однако может усилить глобальное инфляционное давление.

Отметим, что новые прогнозы по ценам на нефть сформированы в условиях сохраняющихся глобальных экономических и геополитических рисков.