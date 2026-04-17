Британия – за открытие Ормуза без предварительных условий

Великобритания выступает за разблокировку Ормузского пролива без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Безусловное и немедленное открытие пролива — это глобальная ответственность, и нам необходимо действовать, чтобы снова обеспечить свободные потоки глобальной энергетики и торговли.

Я и [президент Франции] Эммануэль Макрон предельно ясно привержены учреждению многонациональной инициативы по защите свободы навигации. Мы должны гарантировать коммерческое судоходство и поддержать операции по разминированию для возвращения к глобальной стабильности и безопасности», - сказано в заявлении, которое приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Ожидается, что 17 апреля Стармер выступит с речью по этому поводу на видеоконференции по Ормузскому проливу, которая будет организована из Парижа под председательством британского премьера и президента Франции.