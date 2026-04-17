Орбан «оправляется от шока» и признает призывы Мадьяра сильными

Уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «полного обновления» своей партии ФИДЕС после крупного поражения на парламентских выборах, которое завершило его 16‑летнее пребывание у власти. Об этом он сообщил в первом после выборов интервью на YouTube‑канале Patriota.

Орбан взял на себя полную ответственность за провал партии, заявив, что пытается «как-то оправиться от этого шока». По его мнению, продолжать работу, «как раньше», невозможно. По его словам, после оглашения предварительных результатов «чувствовал боль и пустоту»: «Думаю, что в воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту. И с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии».

«Первая и самая важная задача — организовать передачу власти», — сказал Орбан.

В интервью экс-премьер сравнил основные послания своей партии и партии оппонента. ФИДЕС утверждала, что «перемены опасны», а «Тиса», наоборот, призывала к изменениям, называя главной причиной проблем действующее правительство. «Я должен признать, что послание оппонента было сильнее», — сказал Орбан.

Выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, по их итогам победила оппозиционная Орбану партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Сам Орбан пообещал «не сдаваться». Он назвал результаты парламентских выборов «понятными и болезненными» для ФИДЕС, но пообещал «продолжать служить стране и венгерской нации».